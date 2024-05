- Dros, un jeu de puzzles Dark Fantasy sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mon oeil !

Capitan et Dros sont un duo un peu particulier. Captain est un chevalier sans visage et Dros, un oeil. avec une paupière, cela dit. Ils avancent en duo pour aller défaire le maléfique alchimiste.Dans une quarantaine de niveaux, ils vont tenter de résoudre tous les puzzles et combattre tous les ennemis.Ce jeu développé par emergeworlds est déjà sorti sur Steam et a remporté un beau petit succès. Assez pour que les développeurs décident d'adapter le jeu sur Nintendo Switch. Il sortira cette année, avec, en bonus, des sous-titres de différentes langues, dont le français.