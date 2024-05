- Ylands arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Partez à l'aventure!... jusqu'à la cuisine ça compte ?

Yslands : Nintendo Switch Edition est un jeu bac à sable, d'aventure, avec un monde à découvrir, à explorer. Dans 6 régions uniques, vous pourrez chercher des animaux terrestres ou marins, ainsi que fabriquer et construire un paquet de choses, bien entendu.Pour ceux qui ont connu le jeu avant, c'était un free to play avec une pelletée de DLC. Ici ce sera différent, le jeu sera à acheter une seule fois via le Nintendo eShop et tout le contenu additionnel sera à ajouter à travers diverses mises à jour gratuites.Le jeu arrivera sur Switch le 20 juin prochain.