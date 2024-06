(TEST) Turtle Beach Stealth 500, un casque sans fil de qualité

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Très bon rapport qualité-prix

Marque numéro 1 sur le marché, Turtle Beach ne se repose pas sur ses lauriers et continue de mettre à jour ses casques à succès.Le dernier en date, le Stealth 500, bénéficie d'une nouvelle version. 2,4 GHz via dongle et Bluetooth, il offre une compatibilité intéressante, multiplateformes, qui devrait ravir les joueurs les plus exigeants mais avec un budget pas non plus extensible parce que, bon sang, c'est quand même bientôt les vacances.Bref, nous avons testé le casque et l'avons adopté.