- Visions Of Mana : Un nouveau trailer et une date de sortie prévue pour le 29 Août 2024

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 12:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Assurez vous que l'enfant soit bien sacrifié !

S'assurer que l'enfant aille bien se faire sacrifier pour la gloire de la Déesse alors que celle-ci a, et à juste titre, envie de vivre. C'est le scénario du jeu Visions Of Mana, le nouvel opus de la licence Mana. Vous y incarnez 5 personnages jouables qui rejoindront votre équipe pour assurer la protection de Hina, la jeune fille désignée comme offrande à l'Arbre de Mana. Mais jusqu'où irez-vous pour accomplir votre mission ? Existerait-il un moyen de sauver Hina ?Le jeu est un RPG solo d'action et d'exploration en semi monde ouvert. Vous pourrez faire évoluer vos personnages grâce à des fées élémentaires leur donnant de nouvelles capacités. Lors des combats, trois de vos personnages sont présents et combattent mais il vous est possible à tout moment de prendre le contrôle de l'un ou de l'autre afin de choisir d'utiliser une attaque. Des personnages de soutien seront aussi présents pour vous épauler. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra explorer le monde et remplir des missions. Pour cela plusieurs montures sont à votre disposition.Visions Of Mana est signé Square Enix et sera disponible sur Steam , Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5 à partir du 29 Août 2024. Cependant il est déjà possible de le précommander au prix de 59,99 €.