Flame Keeper : Disponible depuis le 17 Juin 2024

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Allumez le feu

Incarnez Ignis, un charbon magique et enflammé chargé de libérer le monde des forces des ténèbres dans Flame Keeper. Entrainez-vous au combat et partez à l'aventure afin de restaurer l'énergie de la Flamme Éternelle qui a été dérobée.Flame Keeper est un jeu solo d'action, d'exploration et de plateforme. Pour avancer dans le jeu il vous faudra traverser différents niveaux pour y récupérer l'énergie de la Flamme Éternelle et lui restituer. Cependant cette énergie est aussi votre vie et il vous faudra trouver la balance entre survivre et restaurer la flamme pour compléter le jeu. Votre vie sera d'ailleurs en péril puisque des créatures de l'ombre s'en prendront à vous. Pour vous défendre, enchaînez les combos et utilisez les armes que vous trouverez sur le chemin.Flame Keeper est développé par Kautki Cave et est édité par Untold Tales. Il est dès maintenant disponible sur Steam au prix de 11,99 €.