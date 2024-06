Fantasian Neo Dimension annoncé pour la fin de l'année

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Avec un p'tit truc en plus

Initialement sorti sur Apple Arcade, le jeu Fantasian revient dans une version améliorée baptisée Fantasian Neo Dimension. Il sortira à la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Au niveau amélioration, le jeu intègrera des voix anglaises, en plus des voix japonaises et une nouvelle option de difficulté.Dans le jeu, vous incarnez Leo, qui a perdu la mémoire. Il va se lancer dans une grande quête pour retrouver ses souvenirs mais aussi lutter contre une infection mécanique qui détruit son monde.Ce RPG au tour par tour propose "une multitude de mécaniques uniques et de combats stratégiques qui chamboulent la formule du RPG classique", dixit les développeurs.