Xbox Game Pass : les nouveautés de fin juin

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 11:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Still Wakes the Deep (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - dès aujourd’hui

My Time at Sandrock (Cloud, Console et PC) - le 19 juin

Keplerth (PC) - le 20 juin

EA Sports FC 24 – EA Play (Cloud, Console et PC) - le 25 juin

SteamWorld Dig (Cloud et Console) - le 26 juin

SteamWorld Dig 2 (Cloud, Console et PC) - le 26 juin

Robin Hood Sherwood Builders (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 27 juin

Minecraft: Mise à jour Tricky Trials – Disponible dès maintenant

Smite: Summer Sizzle Pack – Disponible dès maintenant

Monster Hunter Now: New Season Bundle – Disponible dès maintenant

FIFA 22 (Console et PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Console et PC)

Stranded Deep (Cloud, Console et PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console et PC)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console et PC)

Cricket 22 (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour fin juin, voici les nouveaux titres qui débarquent :Les titres disponible dès aujourd'hui :Les titres bientôt disponibles :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Ils nous quittent le 30 Juin :Il nous quitte le 5 Juillet :