(Test) Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 11 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les DomZ ne seront pas invités à la fashion week

Beyond Good & Evil est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Ubisoft et sorti en 2003, l'année de naissance de certains de nos stagiaires pour ne pas nous rajeunir.L'histoire se déroule en 2435 sur la planète Hillys, qui est attaquée par une race extraterrestre appelée les DomZ possédant très visiblement un sens de la mode déplorable.Les joueurs incarnent Jade, une photojournaliste déterminée à révéler la vérité derrière ces attaques et la corruption du gouvernement local, l'Alpha Sections, qui prétend protéger la population. Pour celà, Jade pourra compter sur son oncle adoptif Pey'j, un homme cochon.Cependant, les deux sont bien de la même famille puisque Jade illustre parfaitement l'expression être têtu comme cochon.