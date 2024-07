Totally Spies! – Cyber Mission sera disponible le 31 octobre prochain

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

Bonswaaarr les filles !

Développé par Balio Studio, Totally Spies! - Cyber Mission nous embarque pour une aventure à Singapour. Retrouvez Sam Alex et Clover dans une nouvelle vie animée, que ce soit au lycée ou au café. Mais, alors que les jeunes filles prennent leur marque, une entité mystérieuse fait son apparition, semant rapidement le chaos dans les rues de la ville. C’est alors au trio légendaire de sauver la situation.Un mode multijoueur local est disponible, vous pourrez donc incarnez votre Totally Spie préférée avec 2 de vos amis. Chacunes à ses capacités spéciales et ses gadgets, rendant une bonne cohésion cruciale.Découvrez des lieux animés comme les jardins de la baie tout en résolvant des énigmes et restez discrets pour éviter d'être repéré et avancer dans les niveaux.Et, petit bonus qui permet de se sentir tout de suite à l’aise dans l’univers, les personnages ont toutes les 3 leurs voix officielles !Le premier teaser du jeu vient d’être dévoilé et le jeu sortira le 31 octobre prochain sur Nintendo Switch, P/5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il est ajoutable en liste de souhait sur Steam dès maintenant.