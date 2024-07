Double Dragon Revive arrive pour 2025

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

Double ration de dragon

D’abord sortit sur les fameuses bornes d’arcade, la série Double Dragon revient en force avec son nouveau titre à venir Double Dragon Revive.Développé par Arc System Works, le jeu est un beat ‘em all reprenant avec plus de modernité les éléments qui ont fait son succès. Avec des nouveaux graphismes 3D et des améliorations de gameplay, les joueurs auront le plaisir de retrouver leur personnages favoris comme les frères Lee.L’intrigue classique de la série reste fidèle à elle-même, la fratrie doit sauver son amie Marian, kidnappée par un gang.Lors des combats, vous pourrez utiliser à votre avantage des armes éparpillées dans les niveaux ou bien même utiliser le terrain à votre avantage; à chacun sa stratégie.Disponible l’année prochaine sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, et PC, il est ajoutable en liste de souhait Steam dès maintenant.