Unknown 9: Awakening, une nouvelle vidéo gameplay

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

8 minutes c'est déjà bien

"Unknown 9: Awakening" est un jeu d'action-aventure développé par Reflector Entertainment. Il suit l'histoire de Haroona, une jeune femme dotée de pouvoirs surnaturels et d’un lien spécial avec le Revers, une dimension parallèle. Au fil de l'histoire, elle devra apprendre à maîtriser ses capacités et à progresser dans un monde riche en mythologie et en mystère.Depuis hier, les futurs joueurs ont la chance de pouvoir regarder une vidéo de 8 minutes, expliquant le gameplay du jeu. Exploration mais aussi style de combat, diverses choses y sont abordées par Christophe Rossignol, le directeur créatif de Reflector Entertainment. Il y aborde notamment une mécanique de combat principale, le passage, permettant à Haroona de prendre contrôle des ennemis pour ensuite les placer où elle le souhaite, plutôt pratique. Sont abordés aussi quelques pouvoirs qu’Haroona pourra débloquer en cours de jeu, ainsi qu’un arbre de compétences à améliorer.La vidéo dévoile une partie de l’univers dans lequel progressera le joueur. Montagne, désert, jungle, il y en aura pour tous les goûts et les images sont vraiment jolies.Unknown 9: Awakening sortira lors de l’automne 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur Steam