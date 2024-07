Dungeons of Hinterberg : Disponible depuis le 18 Juillet 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Partez à l'aventure

Incarnez Luisa, une jeune aventurière qui ne rêve que de changer son quotidien banal. Changez d'air et partez à Hinterberg, dans les Alpes orientales, pour en explorer les donjons et mystères. Traversez des paysages somptueux, découvrez des lieux antiques, combattez des monstres et créez des liens avec les habitants tout au long de votre voyage.Dungeons of Hinterberg est un jeu solo d'aventure, d'exploration, de combats et de casse-têtes. Pour avancer dans le jeu, vous devez explorer la carte pour découvrir des donjons ou monstres. Complétez les donjons pour obtenir de nouveaux types de magies et de nouvelles ressources. Mais attention, les donjons ne sont pas qu'infestés de monstres, ils sont aussi durs à traverser car remplis d'énigmes. Pour progresser il vous faudra aussi avoir de bonnes relations avec les habitants. En effet certains sont là pour vous renseigner ou vous apporter de nouvelles compétences là où d'autres préfèrent faire des selfies.Dungeons of Hinterberg est un jeu développé par Microbird Games et édité par Curve Games. Le jeu est disponible depuis le 18 Juillet 2024 au prix de 29,99 € sur Steam et Xbox Series.