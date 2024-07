Black Desert Online : le nouveau DLC sur console

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Déjà que l'hiver c'est dur mais alors s'il est éternel...

"Black Desert Online" est un MMORPG développé par Pearl Abyss. C’est un MMORPG en monde ouvert, qui a la particularité de proposer un système de combat dynamique avec des actions rapides et des combos. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs types de classes, chacune ayant son propre style de jeu et des compétences uniques. Également, la personnalisation des personnages est extrêmement détaillée, permettant de créer des avatars très différents entre les joueurs.Entre les moments d’histoire, les joueurs peuvent s’engager dans des activités secondaires comme la pêche, le commerce, la chasse ou bien l’agriculture. Ils ont également la possibilité d’avoir des montures et peuvent explorer les mers. L’exploration est un vrai plus du jeu car la carte est vaste et ne dispose d'aucun temps de chargement. Vous pourrez aussi former des guildes et faire des guerres territoriales pour le contrôle des régions.Plus vous participerez à toutes ces d’activités, plus votre personnage gagnera de l'expérience.Mais, la nouveauté du jour, ce n’est pas Black Desert mais son DLC qui arrive le 7 août sur console. La Montagne de l’Hiver Éternel ajoutera un biome de montagne enneigée que les joueurs pourront explorer tout en y combattant des nouveaux monstres. Il y aura aussi des nouveaux boss.Déjà disponible sur PC , le jeu est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One pour 9,99 €