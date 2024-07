KUNG FU PANDA 4 : Le film sera disponible en streaming dÃ¨s le 25 Juillet 2024

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Quel est l'ingrédient secret ?

C'est 16 ans après le succès du premier opus, que DreamWorks présente le quatrième titre de la série de films Kung Fu Panda. On y retrouve nos personnages favoris découverts tout au long de l'aventure de Po, notre combattant panda préféré.Après avoir appris qu'il devait trouver un nouveau héros pour prendre la relève du Guerrier Dragon afin d'accomplir son destin en tant que prochain chef spirituel de la Vallée de la Paix, Po décide d'entreprendre une dernière mission. Il fait équipe avec une voleuse à l'esprit vif nommée Zhen, un renard corsac, pour découvrir la vérité sur les récentes apparitions de méchants qu'il a vaincus dans le passé. Au cours d'un voyage qui les mettra tous deux à l'épreuve, il faudra une sorcière puissante et méchante, Le Caméléon, pour les réunir et rappeler à Po que les héros peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus.Réalisé cette fois-ci par Mike Mitchell, le film est sorti en France le 27 mars 2024. Il sera disponible sur les plateformes de streaming le 25 Juillet 2024.