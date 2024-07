- Apartment Story : Une sortie prÃ©vue pour le 26 Septembre 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Chienne de vie

Incarnez Arthur, un jeune homme vivant sa vie en 2023. Tout était normal jusqu'à ce que son ancienne colocataire Diane vienne frapper à sa porte. Vous faites aussi la rencontre de Blondie qui ne vous apporte pas que des bonnes nouvelles. Trois personnes, un appartement et un révolver pas loin vous appellent.Apartment Story est un jeu narratif solo du genre simulation de vie. Dans le jeu vous contrôlez Arthur et l'accompagnez dans toutes les actions du quotidien que ce soit de la vaisselle à l'hygiène corporelle. Pour avancer dans le jeu, il faudra le garder en vie, que ce soit en évitant les situations dangereuses ou bien en répondant à de nombreux besoins. Le jeu peut se jouer en une fois et dure environ 90 à 120 minutes. Attention cependant car le jeu contient des sujets inadapté à un publique non averti comme la drogue ou le sexe.Apartment Story est un jeu signé Blue Rider Interactive et sera disponible sur Steam le 26 Septembre 2024.