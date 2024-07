- Warhammer 40,000 - Speed Freeks : Disponible en accÃ¨s anticipÃ© Ã  partir du 6 AoÃ»t 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Des orcs, des voitures et des explosions

Au 41e millénaire, un culte d'Orks dingues de vitesse et fadas de course s'est rassemblé pour participer à un immense Speedwaaagh. On les appelle les FONDUS D'LA VITESS'. Voitures, tanks, motos et bien d'autres véhicules modifiés et armés sont de la partie. Résolus à abattre leurs rivaux et à tout détruire sur leur passage, ces Orks se lanceront dans la bataille pour prouver qu'ils sont "lé Orks l’plus rapid’ d’la galaxie".Warhammer 40,000: Speed Freeks est un jeu solo ou de coopération de combats de véhicules. pour l'instant, deux modes de jeux sont annoncés, Rékup’ mortelle et Konvoi mortel. Dans le mode Rékup’ mortelle, les joueurs s'affrontent en équipe de 8 contre 8 et doivent capturer des points puis se diriger vers la ligne d'arrivée. Le mode Konvoi mortel se joue lui aussi en équipe de 8 contre 8, mais cette fois-ci les joueurs s'affrontent en augmentant la vitesse de leur propre Krabouillator et en propulsant des bombes sur celui du camp adverse. Une fois qu'un Krabouillatora passé la ligne d'arrivée, son équipe a gagné.Warhammer 40,000: Speed Freeks zqt un jeu développé par Caged Element Inc et édité par PLAION. Le jeu sera disponible gratuitement en accès anticipé pendant une durée limitée sur Steam à partir du 6 Août 2024.