Tavern Keeper : Une démo jouable disponible le 22 Juillet 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Pas de racisme, oui un squelette peut aussi être tavernier

Partez d'un tout petit coin perdu au fin fond du royaume et montez la plus réputée des tavernes. Construisez et décorez vos pièces, placez des objets, gérez et renflouez votre garde-manger, recrutez du personnel pour satisfaire les demandes des clients et faites connaissance avec les gens du coins.Tavern Keeper est un jeu solo de simulation et de gestion de commerce avec une partie bac à sable. En effet vous êtes extrêmement libre dans la création et customisation de votre taverne. Mais ce n'est pas tout, vous devez aussi faire face à tout types de personnalités. En effet entre les métamorphes avec un syndrome de l'imposteur et les squelettes en pleine crise de la deux-centaine, vous allez avoir des choses à gérer. Mais prenez grand soin de votre taverne et de sa réputation pour accéder à de plus grandes tavernes avec de nouveaux plats, boissons, pièces et services.Tavern Keeper est un jeu signé Greanheart Games. Le jeu sortira en fin 2024 mais une démo sera mise en ligne sur Steam le 22 Juillet 2024.