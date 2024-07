- Orcs Must Die! Deathtrap annoncé

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 11:20:00 par Rose Perthuisot

Comme quoi même les mages peuvent tanker

Après la fameuse série de tower defense Orcs Must Die!, Robot Entertainment revient cette fois- ci avec Orcs Must Die! Deathtrap, un jeu de défense rogue-lite prévu pour début 2025.Débarquant comme des nouveaux Mages de Guerre, le but des joueurs sera de réduire en poussière les hordes d’orcs qui afflueront sur eux en masse. Ils devront améliorer leurs capacités pour espérer survivre, mais surtout pour anéantir leurs ennemis.Niveau personnage, vous aurez le choix entre 6 Mages de Guerre différents, chacun avec des capacités et un style de jeu qui lui sont propres. D’ailleurs, la difficulté s’adapte en fonction du nombre de joueurs, donc si vous pensiez débarquer à 4 et éradiquer facilement toute une population d’orcs vous allez tomber de haut.Il vous faudra utiliser l’environnement tout en mettant les conditions météorologiques ainsi que l’heure de la journée de votre côté pour pouvoir espérer repousser les hordes les plus tenaces. Chaque facteur est important pour gagner. Les vagues d’ennemis qui vous déferleront dessus seront affectées par des bonus ou bien des malus aléatoires, vous devez donc être prêts à faire face à toutes les éventualités. Au fur et à mesure que la partie avance, les joueurs pourront choisir d'améliorer leur Mage ou bien de continuer à combattre avant d’affronter un boss orc.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series X/S début 2025.