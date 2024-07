- F1 24 : La deuxième saison arrive le 24 Juillet 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Smooth operator comme chanterait un coureur de F1

Prenez le volant et mettez vous dans la peau d'un vrai pilote avec la saison 2 de EA SPORTS F1 24. Avec cette nouvelle saison, découvrez de nouveaux circuits mais aussi de nouveaux défis comme affrontez Zhou Guanyu et Max Verstappen dans les nouveaux Défis Pro.EA SPORTS F1 24 est un jeu solo ou multijoueur en ligne de simulation de courses de F1. Dans cette deuxième saison, les joueurs pourront participer à des évènements comme le Kick Sauber et le Red Bull Racing. Mais les joueurs pourront aussi défier les stars de la F1 Zhou Guanyu et l'ambassadeur d'EA SPORTS Max Verstappen. Ceux qui battront le temps de Zhou Guanyu sur le circuit international de Shanghai débloqueront son casque du Grand Prix de Chine de Formule 1, et ceux qui battront le temps de Max Verstappen sur l'Autodromo Nazionale Monza obtiendront un nouvel accessoire lié à l'actuel champion du monde.EA SPORTS F1 24 est un jeu développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Le jeu est disponible depuis le 31 mai 2024 au prix de 69,99 € sur Steam , mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. La deuxième saison de contenu sera disponible à partir du 24 Juillet 2024.