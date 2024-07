Guayota : une date de sortie annoncée

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

On canarigole moins

Guayota est un jeu indépendant inspiré de la mythologie des Guanches et des légendes des îles Canaries. Dans cette aventure-puzzle, vous êtes le membre d’un groupe d’explorateurs envoyé par l’Espagne, afin d’accomplir la découverte de la mythique île de Saint Brendan. Dans une histoire plus sombre qu’il n’y paraissait de base, vous devrez traverser des temples d’anciens dieux et résoudre les énigmes qu’ils vous proposent. Percez les mystères de l'île de Saint Brendan et découvrez les sombres secrets qu’elle renferme.Chaque temple dévoile un bout du passé de l’île, mettant un peu de clarté sur le voile d’ombre qui plane au-dessus d’elle. Pour arriver à ses fins, le joueur, armé d'une torche, doit explorer ces temples en utilisant le pouvoir du feu et de la lumière pour progresser. Chacun des sanctuaires à des énigmes qui lui sont propres et vous piégera différemment des autres.Vous aurez le choix entre deux modes distincts, le “Monde Réel” et “Le Plan de la Folie” et il vous sera nécessaire de passer de l’un à l'autre afin de comprendre tous les ressorts de l’île.Développé par Team Delusion et publié par Dear Villagers, Guayota sera disponible le 13 août prochain sur Switch et sur Steam , où une démo gratuite ssra disponible.