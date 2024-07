- Streets of Rogue 2 : Disponible en accÃ¨s anticipÃ© Ã  partir du 22 Octobre 2024

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 11:55:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est la révolution

Choisissez votre classe, customisez votre personnage et partez renverser le président corrompu de votre pays. De quelle manière ? À vous de choisir ! Jouez la furtif, au contraire éclatez tout sur votre passage ou bien ignorez complètement la quête principale.Streets of Rogue 2 est un jeu solo ou en coopération d'action du genre bac à sable en monde ouvert. Pour avancer dans le jeu vous devez explorer les environs pour obtenir des informations mais aussi des armes et compétences. Vous êtes très libre dans le monde ouvert. Vous pouvez tout détruire comme construire votre maison en ignorant les objectifs du jeu. Vous disposez d'un large choix que ce soit dans les objets, les armes, les véhicules ou bien même les classes de votre personnage. Ainsi il vous est tout à fait possible de devenir le chef d'une milice ou bien d'invoquer des morts vivants pour renverser le gouvernement tout en vous construisant une petite maison au bord d'un lac.Streets of Rogue 2 est un jeu développé par Matt Dabrowski et édité par tinyBuild. Il est possible de demander un accès au jeu en playtest ou bien d'attendre qu'il soit mit en accès anticipé le 22 Octobre 2024 sur Steam