- Tempest Rising : nouvelle dÃ©mo

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 11:50:00 par Rose Perthuisot

La vigne c'est mieux en bouteille qu'en ogive

Saber Interactive et 3D Realms ont sorti une nouvelle démo gratuite pour le jeu Tempest Rising, un jeu de stratégie en temps réel exclusivement sur PC. Elle sera disponible jusqu'au 22 juillet et permettra aux joueurs de découvrir les deuxièmes missions des deux campagnes solo du jeu. Dedans, ils pourront tester des nouvelles unités et factions tout en découvrant son histoire.Jeu de stratégie en temps réel, Tempest Rising se déroule dans un monde moderne et militaire. Ici, nous sommes dans un univers alternatif, où la crise de Cuba ne s’est pas terminée comme nous la connaissons et malheureusement une guerre nucléaire a vu le jour. A cause de ça, une mystérieuse plante rouge, une vigne semble-t-il, a commencé à recouvrir la planète et à changer son histoire. Elle s’appelle Tempest.Tempest Rising propose 3 factions avec chacune un système économique et de combat différents. Mais votre but reste commun : contrôler les lianes Tempest, survolées de mystères mais très utiles. Vous devrez conquérir la carte, construire votre base et gérer des populations, tout en maniant votre armée vers la puissance ou bien la paix.Dans cette nouvelle démo, vous devrez faire échouer une opération de la Tempest DYnasty en Islande, tout en testant le Riot Van ou bien l’Ingénieur.Vous pourrez jouer au jeu en solo ou bien en multijoueur. Disponible uniquement sur PC, le jeu n’a pas de date de sortie annoncée mais peut être déjà ajouté en liste de souhait Steam