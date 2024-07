Arena Breakout - Infinite : Un accès anticipé bientôt disponible

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est pas ma guerre

Incarnez un soldat en quête de fortune et de gloire sur le champ de bataille de Kamona. Participez à des raids et customisez votre arme pour montrer à tous que vous n'êtes pas qu'un simple soldat mais un véritable combattant.Arena Breakout: Infinite est un jeu de tir en ligne. Dans ce jeu vous devez participer à des raids et survivre pour gagner. Faites attention à vos ressources car elles ne sont pas infinies et chaque balle compte. Personnalisez aussi votre arme grâce à plus de 500 pièces différentes pour obtenir la combinaison parfaite. L'accès anticipé apportera une troisième carte, l'Armurerie, promettant des combats dans un lieu fermé et sous pression. Quatres nouvelles langues seront aussi disponible ainsi qu'un système de saisons.Arena Breakout: Infinite est un jeu signé Morefun Studios. Le jeu sera bientôt disponible en accès anticipé et il est possible de vous préinscrire sur le site officiel . Vous pouvez aussi ajouter le jeu à votre liste de souhait Steam