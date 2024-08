(TEST) Food Truck Simulator (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Publié le Lundi 19 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Intoxication alimentaire

En tant que grand fan de malbouffe, je vous conseille vivement le tout nouveau camion d'Inès.Certes, vous aurez sûrement la chiasse le lendemain, mais si ce genre de détails vous arrête, c'est que vous n'avez rien d'un gastronome.Sans vouloir me vanter, je pense avoir un peu d'avance dans ce domaine : je ne me demande "Qu'est-ce que je vais manger à midi ?", mais bien "Qu'est-ce que je vais chier demain ?", et, à mon sens, il s'agit d'une preuve indubitable de mon bon goût et d'une longue expérience dans les fast-food.Espérons qu'Inès a trouvé son repas à son goût, mais j'ai cru comprendre que la digestion ne s'était pas passée comme prévu.