Artifice : War Tactics est dispo

Publié le Lundi 19 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Pas de multijoueur...

Artifice : War Tactics est un jeu de stratégie au tour par tour dans un univers de medieval fantasy.Vous devrez remporter des combats en exploitant au mieux les capacités de vos unités et en massacrant vos adversaires.Tous vos champions possèdent des capacités différentes qu'il faudra bien comprendre et utiliser intelligemment pour vous assurer la victoire.Les combats se déroulent dans des arènes découpées en cases, cases sur lesquelles les unités peuvent se déplacer.Si Artifice : War Tactics ne propose pas de mode multijoueur - ce qui aurait été un gros plus -, il a le mérite d'être tout récemment sorti sur Steam