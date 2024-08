House of Golf 2 : Dès maintenant disponible

Publié le Lundi 19 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

On y perd facilement des heures

House of Golf 2, la suite du jeu à succès de 2019 sur Nintendo Switch, est un jeu de mini-golf développé avec Unreal Engine 5 par des passionnés du genre. Il offre une expérience amusante à domicile avec plus de 100 trous uniques remplis de défis complexes. Les joueurs peuvent utiliser une caméra libre pour planifier leurs stratégies et surmonter de nombreux obstacles et pièges dans des environnements visuellement saisissants. Le jeu propose un mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs, parfait pour les soirées entre amis ou en famille, ainsi qu'un système de points spéciaux pour réaliser des coups impressionnants.House of Golf 2 intègre également des fonctionnalités en collaboration avec Razer, telles que Razer Chroma pour des effets d'éclairage synchronisés avec le jeu, Razer Axon pour des fonds d'écran dynamiques, et Razer Cortex pour optimiser les performances PC. Des balles de golf à thème Razer seront disponibles sur tous les parcours. De plus, des tournois en direct avec des récompenses exclusives et un classement mondial offrent aux joueurs un défi constant et des opportunités de démontrer leurs compétences.House of Golf 2, développé et édité par Starlight Games, arrive sur PS5, Xbox Series X et Series S, l’Epic Game Store et Steam dès aujourd’hui.