Elements Destiny : un nouveau RPG rétro

Publié le Lundi 19 août 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un peu trop classique ?

Elements Destiny s'est récemment révélé au travers d'un premier trailer qui nous permet d'en apprendre beaucoup.Il s'agit d'un jeu de rôle à l'ancienne, dans lequel le joueur contrôle une équipe de personnages, tous capables d'exploiter les pouvoirs d'un élément différent.En plus de pouvoir faire appel aux éléments pendant les combats, vos personnages peuvent utiliser leurs pouvoirs durant les phases d'exploration : en détruisant des rochers ou en effectuant une ruée vers l'avant par exemple.Pour ce qui est des combats, la formule est sommes toutes très classique. Malheureusement, ni les personnages, ni les ennemis ne sont animés : c'est juste des illustrations 2D qui glissent...Ça donne un côté très cheap au résultat final, d'autant plus que les illustrations ne sont pas fantastiques.Si vous passez à la Gamescom du 21 au 25 août, vous pourrez tester Elements Destiny dans l'espace indie Arena.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu pour consoles et PC.