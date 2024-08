- Une version remasterisée d’Until Dawn arrivera sur PS5 et PC

Publié le Samedi 17 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Super sympa ce séjour entre amis

La version remasterisée du jeu d’horreur Until Dawn reprend les évènements du jeu d’origine et améliore certains points. Le jeu a été entièrement recréé avec l’Unreal Engine 5, les modèles 3D ont été mis à jour et l’éclairage a été refait pour améliorer les graphismes. Une nouvelle caméra à la troisième personne a été ajoutée pour un rendu plus moderne et intimiste. Le prologue a été retravaillé. De nouveaux objets à collectionner ont été ajoutés et les totems ont été déplacés. Enfin, des paramètres d’accessibilité et d’ergonomie ont été ajoutés.Until dawn est un jeu développé par Supermassive Games et édité par Sony Computer Entertainment. Cette version remasterisée sortira sur PS5 et PC le 4 octobre et sera disponible en précommande dès le 21 août. Plus d’informations sont disponibles sur le blog de PlayStation