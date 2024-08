- Puffin Planes atterrira sur Steam le 4 septembre

Publié le Samedi 17 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Les joies du management

Puffin Planes est un jeu de gestion de compagnie aérienne dans lequel vous incarnez un Directeur Général à la tête d’une toute nouvelle compagnie aérienne. Vous devrez remplir des missions dans les temps impartis sous peine de vous faire renvoyer. Remplir ces missions vous permettra de choisir entre diverses récompenses qui serviront à étendre votre influence sur Terre ou même sur Mars. Vous pourrez améliorer vos avions et aéroports et mettre en place des politiques d’entreprise pour atteindre vos objectifs. Des tableaux et graphiques vous permettrons de suivre l’état de votre compagnie et de s’assurer de sa réussite. La boucle de gameplay plutôt simple permettra aux novices comme aux vétérans du jeu de gestion d’apprécier l’expérience. De plus, pour varier les plaisirs, le jeu propose aussi un mode Créatif pour jouer plus librement, sans se préoccuper de mission ainsi que la possibilité de joueur en multijoueur : en compétition ou en coopération. En plus de cela diverses options seront disponibles pour personnaliser sa partie.Puffin Planes est un jeu de CATINRAIN LLC. Il sortira sur Steam le 4 septembre.