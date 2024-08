(TEST) Thalassa : Edge of the Abyss (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Vacances au large

Malheureusement, je me suis pété le pied au début de l'été. Bête accident d'escalade, ça m'apprendra à faire du sport !Je vous passe les détails, mais j'ai eu droit à 6 semaines d'immobilisation, et maintenant j'en ai pour un moment avec la rééducation... Bref, je n'ai pas vraiment pu profiter de mon été pour prendre le soleil ou aller à la mer...C'est là que Cedric le Bon intervient. "Si Romain ne va pas à la mer, alors la mer ira à Romain" qu'il a dit (Si si je vous jure).Et paf, Thalassa, l'océan, le grand large, rien que pour moi !J'espère que vous n'avez pas peur des fonds marins parce que là, ça va être difficile de faire plus fond ou plus marin.