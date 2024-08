- Ritual of Raven au Wholesome Games

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

La magie noire de jardin

A l'occasion de l'événement Steam Wholesome Games, Team17 et Spellgarden Games ont annoncé leur prochain jeu : Ritual of Raven.Il s'agit d'un simulateur de ferme cozy, avec une narration forte. Ceci-dit, ce ne sera pas à vous de vous occuper de vos plants : grâce à vos pouvoirs magiques, vous pourrez invoquer des larbins pour faire ces tâches à votre place.Le jeu ne se limite pas à cultiver des légumes, et vous propose diverses activités, dont notamment la possibilité de rencontrer et de devenir amis avec de nombreux personnages.Pour celles et ceux d'entre vous qui se rendront à la gamescom entre le 21 et le 25 août, vous pourrez y tester une démo de Ritual of Raven à la Indie Arena Booth.