- Monster High: Skulltimate Secrets pour Halloween

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

À deux jours près

Préparez-vous à libérer votre esprit de goule ! Mattel et Outright Games ont dévoilé la première bande-annonce de leur nouveau jeu Monster High: Skulltimate Secrets, qui sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5, Microsoft Store et Steam, juste à temps pour Halloween, le 29 octobre.Dans ce jeu de plateforme 3D, les joueurs peuvent créer et personnaliser leur propre monstre pour montrer qu'être une goule, c'est stylé, tout en explorant une reconstitution fidèle du campus de Monster High et en dévoilant les secrets des mystérieuses Pièces Cachées. Vous rencontrerez des visages familiers comme Clawdeen Wolf, Draculaura et Frankie Stein, et pourrez devenir ami avec toute la Boo Crew en parcourant les couloirs de Monster High™ et en découvrant ses mystères.Cette bande-annonce monstrueusement excitante donne un avant-goût de cette aventure effroyablement fantastique, mettant en lumière les fonctionnalités les plus cool de Monster High: Skulltimate Secrets. Dans le cadre du partenariat continu entre Mattel et Outright Games, le leader mondial du divertissement familial, ce nouveau jeu célèbre l'inclusion et l'authenticité, tout en offrant des aventures palpitantes qui séduiront aussi bien les nouveaux venus que les fans de toujours.