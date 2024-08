Arena Breakout : Infinite est désormais disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 15 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Ça veut faire de l’ombre à Tarkov

Arena Breakout : Infinite est un jeu gratuit de tir d’extraction prenant place dans une région de Kamona déchirée par la guerre. Pour atteindre la victoire, les joueurs doivent entrer dans une arène, la piller puis en sortir vivant. L’accès anticipé du jeu arrive avec de nombreuses nouveautés : une nouvelle carte (l’Armurerie), de nouvelles armes et options d’équipement, des fonctionnalités Kill Cam et mode Spectateur, 4 nouvelles langues, un système de saison et un travail d’optimisation pour réduire les exigences matérielles. Pour fêter cet Early Access, un évènement Twitch Drops de 6 jours débutera le 13 août. Les spectateurs de Twitch pourront gagner des codes spéciaux débloquant des objets aléatoires dans le jeu.Arena Breakout : Infinite est un jeu de MoreFun Studios. L’Early access est disponible sur le site officiel du jeu