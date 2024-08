- Hidden Through Time 2 : Discovery est dÃ©sormais disponible

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Où est Charlie?

Hidden Through Time 2 : Discovery est un jeu d’objets cachés dans lequel les joueurs pourront explorer 33 niveaux dans 3 mondes différents : film noir, époque victorienne et science-fiction. Accompagné de Sherlock Holmes et du Dr Watson dans l’époque victorienne, de la détective Jane Spade dans l’Amérique des années 40 et d’Anna dans la galaxie vous devrez retrouver des objets ou personnages cachés dans des décors fourmillants de détails. Une mécanique de Changement de Réalité permet de faire évoluer les niveaux en changeant la météo ou le moment de la journée. Avec son ton léger, son ambiance relaxante et ses graphismes dessinés à la main, Hidden Through Time 2 : Discovery est un jeu qui pourra plaire à toute la famille. Le jeu propose aussi un éditeur de niveau (non disponible dans la version sur mobile) avec plus de 1000 objets et de 500 personnages. Les niveaux peuvent ensuite être partagés avec la communauté.Hidden Through Time 2 : Discovery est un jeu du studio belge Rogueside. Il est disponible sur PC ( Steam ), Switch PS5 et Mobile (Android et iOS).