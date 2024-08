DRAGON BALL: Sparking! ZERO : Lâ€™arc Cell entre en scÃ¨ne

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Un des meilleurs

La saga légendaire continue avec une nouvelle bande-annonce pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, mettant en lumière l'arc Cell. Les joueurs auront l'occasion de revivre les moments clés de cette bataille épique, depuis l'arrivée de Trunks jusqu'à la défaite de Cell.Cet arc emblématique de Dragon Ball Z suit les guerriers Z dans leur lutte contre les redoutables androïdes créés par le Dr. Gero et contre Cell, la créature ultime conçue pour éliminer Goku et ses alliés. De l'ascension de Goku aux combats légendaires, les joueurs pourront revivre certains des affrontements les plus mémorables de la série.La bande-annonce met en avant des ennemis iconiques tels que Mecha Freezer, le roi Cold, C-17 et C-16, culminant avec le duel final contre Cell. Les joueurs assisteront à ses transformations, de sa première forme à sa forme parfaite, révélant toute l'étendue de sa puissance, tandis que Gohan se bat désespérément pour sauver la Terre.Développé par Spike Chunsoft Co. et édité par Bandai Namco, le jeu est prévu pour le 11 octobre sur Steam , PS5 et Xbox Series X et Series S.