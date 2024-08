Thief Simulator 2 : Sur Xbox Series dÃ¨s aujourd'hui

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Ça élargit les horizons là

Thief Simulator 2, la suite du célèbre jeu mêlant infiltration, simulation et aventure, sera disponible sur Xbox Series X et Series S dès le 14 août. Déjà bien accueilli sur PC ( Steam ) et PlayStation 5, ce simulateur dans l'univers des mafieux et des voleurs prépare également une sortie sur Nintendo Switch.Développé par les studios polonais CookieDev et Ultimate Games SA, Thief Simulator 2 poursuit le succès de la série, dont les précédents volets se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires sur consoles et PC. Ce nouvel opus a reçu un accueil encore plus enthousiaste que le premier, avec 90 % d'avis positifs sur Steam parmi plus de 3 700 critiques.Se déroulant dans un monde de mafia, ce jeu à la première personne propose deux modes de jeu : histoire et libre. Thief Simulator 2 intègre des mécaniques familières et améliorées, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Les développeurs ont mis l'accent sur le réalisme, offrant environ 20 heures de gameplay. Les joueurs peuvent s'engager dans diverses activités de vol, de la planification à la dissimulation des preuves, en passant par la vente du butin, avec la liberté de choisir comment accomplir chaque mission. Le jeu propose deux grandes zones à explorer, avec des maisons, une banque remplie d'or, et un complexe hôtelier, ainsi qu'un arsenal d'outils allant des drones d'observation aux équipements de piratage.