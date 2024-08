(TEST) Ark of Charon (PC)

Publié le Mardi 13 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

L'esclavagisme en bien

Enfin libre ! Ark of Charon, ce jeu m'a gardé prisonnier pendant *vérifie son temps de jeu* plus de 55 heures !Impossible de passer à autre chose tant que je ne l'avais pas fini, Ark of Charon a fait ressortir la pire version version de moi-même, et c'était vraiment pas beau à voir.Pourtant, je ne suis pas très fan de jeux de gestion à la base, mais que voulez-vous, la perspective d'exploiter des esclaves dévoués a dû réveiller quelque chose en moi.Peut-être est-ce là ma véritable vocation : être manager.