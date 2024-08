The Lightless World, bientÃ´t en Early Access

Publié le Mardi 13 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Pas très cozy les enfers

The Lightless World est un Action RPG dans lequel les joueurs incarnent de puissants démons dans un univers dystopique sombre remplit de mystères et de dangers. Seul ou avec un ami, les joueurs se battront contre des ennemis allant de la nuée de simples humains à de puissants boss angéliques à l’aide de diverses capacités de combat : boule de feu, éclair, nova de glace… Pour progresser et obtenir des récompenses, les joueurs devront résoudre des puzzles et compléter des quêtes. Ils pourront aussi améliorer leur personnage grâce à un arbre de compétences et un système d’amélioration avec des cartes. Au cours de leur aventure, ils traverseront des niveaux aux styles graphiques uniques qui évolueront avec l’histoire.The Lightless World est un jeu de The3rd.One Games. Il sera bientôt en Early Access et est déjà disponible en Liste de Souhaits sur Steam