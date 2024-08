EA SPORTS FC 25 : 13 nouveaux héros ajoutés à la collection

Publié le Mardi 13 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Dont 2 français !

EA SPORTS a dévoilé l'ajout de 13 nouveaux Héros, dont 2 français, dans EA SPORTS FC 25.On retrouve Blaise Matuidi, Celia Šašić, Eden Hazard, Fara Williams, Guti, Jaap Stam, Jamie Carragher, Laura Georges, Maicon, Marek Hamšík, Mohammed Noor, Tim Howard et Zé Roberto.Ces légendes du football pourront évoluer avec votre équipe Football Ultimate Team, comme ils l'ont fait tout au long de leur carrière.Pour la première fois, les joueurs qui précommanderont l'édition Ultimate d'EA SPORTS FC 25 avant le 20 août recevront un "Origin Hero" dès le lancement de l'accès anticipé, celui-ci se transformera automatiquement en "Prime Hero" le 28 novembre.Pour marquer cette annonce, EA SPORTS FC a également publié une bande-annonce au style inspiré des bandes dessinées, illustrant la métamorphose d'Eden Hazard, Tim Howard, Laura Georges et Maicon, de simples débutants en véritables super-héros, chacun mettant en avant les compétences uniques qui ont marqué leur carrière.Le jeu est prévu sur Steam pour le 27 septembre, avec un accès anticipé via l'Ultimate Edition à partir du 20 septembre 2024.