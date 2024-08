(TEST) Magic the Gathering : Bloomburrow

Publié le Lundi 12 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Une extension toute mignonne

Avec des extensions régulières et toujours plus folles, Magic : The Gathering est sans doutes LE jeu de cartes à jouer et à collectionner du moment (et des 30 dernières années).Bien que ce soit toujours un jeu de puants - j'ai le droit de le dire, je fait partie des puants - Magic nous accorde une nouvelle extension, intutilée Bloomburrow, à propos de laquelle Théo va nous dire quelques mots.Pourquoi Théo ? D'abord parce que c'est un vrai puant, son record personnel de temps passé sans douches s'élevant à 18 mois, mais aussi parce qu'il incarne parfaitement le côté trop kawaï de cette nouvelle extension.Ces derniers mots m'ayant moi-même mis très mal à l'aise, je vous propose de passer au test :