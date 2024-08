Deathbound : un seul corps pour plusieurs vies

Publié le Lundi 12 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un test arrive !

Non, on ne parle pas de troubles dissociatifs de la personnalité, mais bien de Deathbound, le nouveau souls-like développé par Trialforge Studio et édité par Tate Multimédia.Deathbound se déroule dans un monde sinistre où la foi et la science s'affrontent. Dans ce jeu, vous contrôlez différents personnages liés à un même corps. Chacun à sa propre barre de vie, mes aussi ses propres subtilités de gameplay. En formant une équipe de quatre personnages, vous pourrez passer de l'un à l'autre à tout moment pour enchaîner les combos et faire de gros dégâts à vos ennemis.La synergie entre les différents personnages aura un impact important sur les combats. La composition de votre équipe sera donc très importante, puisque vous obtiendrez des bonus différents si vous associez des personnages appartenant à des factions différentes ou à la même faction.Deathbound est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et un test de notre cru est en cours.