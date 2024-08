River City: Three Kingdoms Next arrive le 7 novembre

Publié le Lundi 12 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Arc System Works nous dévoile une cinématique d’intro

Kunio, le célèbre bagarreur de River City, incarne Guan Yu, le légendaire héros des Trois Royaumes, dans une aventure épique à travers la Chine ancienne. L'histoire débute après la célèbre "Bataille de Chi Bi" (ou "Bataille de la Falaise Rouge") et se poursuit jusqu'au dénouement de la saga avec la "Bataille des Plaines de Wuzhang".Dans ce jeu, Kunio peut traverser les niveaux à bord de sa moto, la Jument Rouge "Red Hare", fonçant à toute allure et éliminant ses ennemis sur son passage. Les joueurs pourront également découvrir de nouvelles tactiques et de super attaques pour vaincre les redoutables adversaires qui les attendent.River City: Three Kingdoms Next, développé et édité par Arc System Works, sera disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PC ( Steam ) à partir du 7 novembre.