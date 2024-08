Hasbro Pulse sort de nouvelles figurines

Publié le Lundi 12 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Une panoplie très complète

Hasbro nous donne des cadeaux de Noël en avance avec ce set de figurines. On y compte :La collection Star Wars The Black Series propose des figurines de 15 cm, véhicules, et accessoires fidèles à l'univers Star Wars, permettant aux fans de recréer des scènes des films et séries. Ce set met en vedette Dark Maul et son Sith Speeder, avec des détails minutieux qui raviront les collectionneurs. Prix de vente : 73,99 €Les figurines Orion Pax et Gladiator Megatron se transforment entre mode robot et véhicule, offrant un jeu interactif inspiré des personnages d'avant la Guerre pour Cybertron. Ces figurines de 17,5 cm sont entièrement articulées pour des poses dynamiques, faisant de ce pack un cadeau idéal pour les fans de Transformers. Prix de vente : 91,99 €La figurine Marvel Legends de Death's Head , inspirée des bandes dessinées, est une pièce de collection de 15 cm entièrement articulée, avec des accessoires pour recréer des scènes. Le set Marvel Legends permet aux fans de réimaginer et d'exposer leurs personnages préférés sur leur étagère. Prix de vente : 47,99 €Vous pouvez les retrouver directement sur le site d’ Hasbro Pulse