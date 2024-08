- Warhammer 40 000 : Space Marine 2 présente ses modes multijoueurs Co-op et Versus

Publié le Samedi 10 août 2024 à 09:45:00 par Marie Vallée

Je vais prendre l’armure rouge pour aller plus vite

Du gameplay multijoueur pour Warhammer 40 000 : Space Marine 2 a été présenté pour la première fois dans une vidéo de gameplay. Deux modes de jeu y sont présentés : le mode Opération dans lesquels les joueurs pourront jouer ensemble contre des ennemis et le mode Guerre Eternelle dans lequel ils se battrons les uns contre les autres en équipe. Dans ces deux modes vous aurez accès à 6 classes jouables : Tactique, Assaut, Avant-Garde, Rempart, Tireur d’Elite et Lourd. En menant des missions vous pourrez cumuler des Données d’Armurerie et des Points de Réquisition à dépenser dans l’Armurerie pour personnaliser l’apparence de vos Space Marine. Vous pourrez aussi choisir de débloquer des Chapitres prédéfinis du jeu ou bien alors de créer vos propres Chapitres personnalisés en assemblant des éléments cosmétiques. Les possesseurs du Season Pass recevront de nouveaux cosmétiques inspirés des Chapitres de Space Marine préférés de la communauté. Après sa sortie, le jeu continuera d’être enrichit avec des mises à jour qui apporteront de nouvelles missions, ennemis et armes. Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est un jeu développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment Publishing. Il sortira sur PS5 Xbox Series X|S et PC ( Steam et Epic Game Store ) le 9 septembre et sera jouable dès le 5 septembre pour ceux qui auront précommandé les éditions Gold ou Ultra.