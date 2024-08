- Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible dès le 17 octobre sur Switch

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Le parasol de Tournepluie

Après une sortie sur PS4 et 5, Xbox Series X|S et PC, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sortira sur Switch. Dans ce jeu inspiré de la bande dessinée d’Hergé, notre héro part à la recherche du tombeau de Kih-Oskh. Cette aventure lui fera traverser l’Egypte, l’Inde ainsi que l’Arabie. Pour mener à bien leur quête, les joueurs devront récolter des indices, s’infiltrer, résoudre des énigmes et participer à des courses poursuites. De plus, une nouvelle mise à jour gratuite a été annoncée. Parmi les nouveautés vous pourrez trouver : une séquence inédite où Tintin part à l’aventure à dos de cheval, une galerie de personnage exclusive et un mode Tintinologue. Ce mode permet de découvrir des anecdotes sur l’univers créé par Hergé tout au long de l’aventure.Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est coproduit par Tintinimaginatio et Microids et développé par Pendulo Studios. Il sortira sur Switch le 17 octobre.