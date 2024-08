- Harry Potter : Champions de Quidditch : Premier aperçu des terrains des trois écoles

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Harry, c’est un Nimbus 2000 !

Warner Bros Game a dévoilé une vidéo présentant les terrains des écoles du tournoi des Trois Sorciers ainsi que quelques séquences de gameplay inédites. Les joueurs pourront donc faire des parties de Quidditch sur les terrains de l’école de Poudlard, de l’académie de Beauxbâtons et de l’institut de Durmstrang. Pour ces deux dernières ce sera leur première adaptation vidéo-ludique. Ces lieux se veulent fidèles aux descriptions des livres et des films et donnent un aperçu de l’architecture et des paysages entourant ces trois écoles.Dans Harry Potter : Champions de Quidditch, les joueurs pourront choisir entre une variété de modes de jeu : du solo, du multijoueur compétitif ou encore de la co-op en ligne. En mode Carrière, les joueurs pourront choisir l’une des trois écoles et participer à un championnat entre les écoles du Tournoi des Trois Sorciers. Entre les matchs amicaux au Terrier des Weasley et les affrontements lors de la coupe du monde de Quidditch, les joueurs pourront affronter des personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d’autres. Enfin, le jeu est aussi parsemé de références au monde des sorcier ce qui pourra fortement plaire aux fans. Harry Potter : Champions de Quidditch est développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros Games. Il sortira sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC ( Steam et Epic Game Store ) en version digitale le 3 septembre, en édition physique Deluxe le 8 novembre et sur Switch en fin d’année 2024. Le jeu sera disponible gratuitement du 3 au 30 septembre pour les abonnés PlayStation Plus. Les joueurs possédant Hogwart Legacy recevrons en cadeau le Pack Legacy bonus lorsqu’ils téléchargerons le jeu.