Narcalid : En accès anticipé sur Steam

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 09:50:00 par Stacy Bozor

Au pays des rêves

Plongez dans les ruines de civilisations autrefois florissantes, mais restez sur vos gardes… le Narcalid est une menace redoutable à ne pas sous-estimer. Entre les anciens écrits qui révèlent peu à peu l'histoire et les nombreux périls environnementaux d'un territoire inexploré, Narcalid vous incite à voir l'univers sous un angle nouveau. Les éléments spirituels profondément enracinés dans le gameplay vous offrent une immersion totale et une concentration intense tout au long de votre périple à travers ce monde mystérieux.Avec un mode coopératif fluide, Narcalid vous permet d'inviter jusqu'à quatre amis pour partager l'aventure. Que vous choisissiez de jouer en solo ou en équipe, le jeu est conçu pour offrir une expérience captivante et enrichissante.Le jeu développé et édité par Lotus Mountain Creative est dès aujourd’hui disponible en accès anticipé sur Steam au prix de 19,50 €, avec une remise de 25% jusqu'au 15 août.