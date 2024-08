Des nouvelles de Seekers of Skyveil

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Prendre le trésor et ses jambes à son coup

Seekers of Skyveil est jeu combinant du gameplay d’extraction, de combat en équipe et d’action RPG. Les développeurs décrivent leur jeu comme un mélange entre League of Legends et la boucle de jeu de Dark & Darker ou de Tarkov. Leur volonté est d’amener un vent de fraicheur au genre du jeu d’extraction dans lequel on ne retrouve habituellement presque que des FPS et des ambiances militaires sombres. Le jeu se veut très dynamique et facile à apprendre mais difficile à maîtriser pour être accessible aux nouveaux joueurs tout en restant intéressant sur le long terme.Les inscriptions pour participer aux tests de la Beta fermée commencent dès à présent sur Steam Seekers of Skyveil est un jeu développé et édité par Elodie Games (studio fondé par des anciens des premiers jours de Riot).