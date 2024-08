Bokura : planet, un nouveau jeu coop en 2D

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Du sang, et des tripes ?

Le studio nippon tokoronyori présente la suite de Bokura, intitulée Bokura : planet.Il s'agit d'un jeu de puzzle et d'aventure en coopération à 2 joueurs et en 2D.Dans ce jeu en pixel art, les joueurs incarnent deux condamnés à mort envoyés explorer une planète hostile.La coopération pourrait ne pas suffire cette fois-ci, et les joueurs peuvent se pousser l'un l'autre, le but ultime de chacun étant de rentrer sur Terre en vie.Si Bokura : planet a l'air d'un jeu tout mignon au premier abord, il poussera parfois les joueurs à être vicieux et à se servir les uns des autres.Le jeu devrait sortir sur PC via steam début 2025.A l'occasion de l'annonce de sa suite, Bokura premier du nom est en promos jusqu'au 19 août sur Steam