(TEST) Sunlight Scream (PC, Nintendo Switch, iOS, Android)

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Ice Scream

Aujourd'hui, encore un test signé Cedric. Le chef de la rédac est un vieux de la vieille, et il aime bien radoter des annecdotes de sa jeunesse, peut-être ne pour pas les oublier lui-même.Pour son plus grand plaisir, il a été renvoyé à ses années d'étudiant avec Sunlight Scream.Amours de jeunesse, menaces et meurtres sauvages... A se demander si le jeu n'est pas tiré de sa propre biographie...Et puis, de vous à moi, on sait tous qu'il a pris un plaisir à peine dissimulé à envoyer des gamines à l'abattoir.Bref, voyons ce que le Don Juan de la rédac à pensé de Sunlight Scream :